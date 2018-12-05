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У НБУ розповіли, коли "Ощадбанк" почне стягувати компенсацію з Росії

Середа, 5 грудня 2018, 15:10
 

Державний "Ощадбанк" зможе стягнути з Російської Федерації 1,3 мільярда доларів компенсації за збитки, завдані в результаті анексії Криму, після проходження певних юридичних процедур.

Про це заявила перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова в ефірі Радіо НВ, передає "Новое Время".

"Росія не визнає цього рішення, як і інші рішення, прийняті на користь України. Тому, щоб отримати ці гроші, "Ощадбанку" потрібно разом зі своїми юридичними радниками пройти певні юридичні процедури", - заявила Рожкова.

"Світова практика, юридична, має певні інструменти у вигляді арештів та ін., але для цього треба пройти ще цілий ряд юридичних процедур, щоб можна було займатися стягненням", - сказала вона.

Нагадаємо, 26 листопада арбітражний суд в Парижі прийняв рішення задовольнити вимогу Ощадбанку про компенсацію збитків у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями.

Сума відшкодування становитиме 1,3 мільярда доларів плюс відсотки, які будуть нараховуватися з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

Слухання відбулося згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй по праву міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Ощадбанк в липні 2015 року направив офіційне письмове повідомлення уповноваженим представникам РФ про претензії, що випливають із незаконного поводження з інвестиціями банку в Криму в порушення численних положень угоди між урядами України і РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка була підписана 27 листопада 1998 року, а також норм міжнародного права.

Оскільки РФ не надала відповіді на звернення Ощадбанку про врегулювання спору шляхом переговорів, банк скористався своїм правом використовувати інструменти міжнародного судового захисту відповідно до зазначеної угоди і подав повідомлення про арбітражний розгляд, яким офіційно почав арбітражний процес проти РФ.

Арбітражний розгляд почався в січні 2016 року, а слухання в Парижі - в березні 2017 року.

Москва заявила, що не визнає це рішення.

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Ощадбанк НБУ РФ

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