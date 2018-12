Дело Приватбанка: Коломойский и Боголюбов должны уже 3 миллиарда долларов

Цена иска государственного Приватбанка в Лондонском суде к бывшим акционерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову выросла до около 3 миллиардов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке заявили, что мошеннические действия Коломойского и Боголюбова нанесли ущерб на сумму 1,9 млрд долларов плюс проценты (начисляемые в размере около 500 тысяч долларов в день).

Кроме того, как сообщается, Высокий суд Лондона предоставил Приватбанку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции. Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время.

"[Банк] остается уверенным, что в конечном счете ему удастся привести свои исковые требования к рассмотрению в суде Лондона. На сегодня, цена иска банка (вместе с процентам) составляет примерно 3 млрд долларов", - заявили в Приватбанке.

"Судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольные им, на сумму 2,6 млрд долларов пока остается в силе", - говорится в сообщении.

"Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы без согласия банка или разрешения английского суда", - сообщили в финучреждении.

Как стало известно ранее, Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Но источники, близкие к Приватбанку, тогда заявили, что никакого решения по этому делу пока нет.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

