Лондонский суд отказался от дела Приватбанка против Коломойского

Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, которое есть в распоряжении "Украинской правды".

"Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, - он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров", - рассказывают в финучреждении.

Согласно сообщению, в настоящее время судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос "о сумме достаточно обоснованной по делу банка", который был подан для рассмотрения в пятницу утром.

"Это судебное решение является только первым этапом процесса, и банк намерен обжаловать его", - говорится в сообщении.

Также в банке отметили, что приказ о замораживании активов Коломойского и Боголюбова останется в действии до тех пор, пока Апелляционный суд не услышит дальнейшую заявку банка.

"Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврат этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, осуществит правосудие между сторонами", - цитируются в заявлении слова председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.

"Неизбежным является то, что эти критические вопросы юрисдикции, которые были обжалованы ответчиками, будут определены Апелляционным судом, и мы уверены, что они будут решены в пользу банка", - комментирует партнер юридической фирмы "Хоган Ловеллс" Ричард Льюис.

Ранее о таком решении суда рассказывал народный депутат Сергей Лещенко.



По его прогнозу, после такого решения дело, скорее всего, закроют, а аресты активов Коломойского и Боголюбова, вероятно, отменят.



Но источники, близкие к Приватбанку, тогда заявили, что никакого решения по этому делу пока нет, ведь судебное заседание состоится только в пятницу, 23 ноября.

Как сообщалось, детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Читайте также: Второй лондонский фронт: как Высокий суд укротил Коломойского и Боголюбова

Коломойский vs Приватбанк: что надо знать об июльской "битве на Темзе"