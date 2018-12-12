Гройсман рассказал, до каких пор будет действовать мораторий на продажу земель

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель будет действовать, пока парламент не примет закон "Об обороте земель".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 12 декабря.

"Я так понимаю, будут баталии о продлении или непродлении моратория на землю. Независимо от того, будет он продлен или не будет ли он продлен, мораторий будет действовать. До тех пор, пока парламент не примет закон" Об обороте земель ", - сказал Гройсман.

"Я об этом рассказываю, чтобы мы посмотрели, как на этом будут все пиариться", - отметил он.

Напомним, несмотря на решение ЕСПЧ по делу "Зеленчук и Цицюра против Украины", согласно которому мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения признан нарушающим права человека, 1 ноября КСУ отказался оценивать конституционность моратория.

Как известно, президент Петр Порошенко заявлял, что мораторий на землю не вписывается в европейскую систему Украины.

Ранее ЭП сообщала, что около 6,5 тысячи украинцев после смерти отдали бесплатно государству землю, поскольку не смогли распоряжаться ею при жизни из-за моратория на землю.

Кабинет министров поручил Минагрополитики до конца года представить законопроект "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", который необходим для отмены моратория на продажу земли.

За отмену моратория на покупку-продажу земли выступают уже 42 организации, которые объединяют около 1500 сельскохозяйственных производителей, предприятий, банков, организаций и ассоциаций.

Полный текст меморандума и состав участников коалиции читайте в статье на Экономической правде: Почему мы подписали меморандум за отмену моратория на продажу земли

Поддержать инициативу можно по ссылке.

Экономическая правда