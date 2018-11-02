Кабмін прискорює зняття мораторію на землю

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Мінагрополітики доручено до кінця року подати законопроект "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який необхідний для скасування мораторію на продаж землі, на розгляд Кабінету міністрів.

Про це йдеться в листі за підписом заступника державного секретаря Кабміну Сергія Кушніра, який був направлений в Держгеокадастр та МінАПК.

Мінагрополітики, Держгеокадастр разом з іншими заінтересованими міністерствами зобов’язані були розробити та подати законопроект в липні 2018 року.

"Наразі згаданий законопроект на розгляд Кабінету міністрів не надходив. Просимо Мінагрополітики подати в установленому порядку проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення на розгляд Кабінету міністрів", - зазначено в листі.

Земельна реформа внесена до плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік.

Як відомо, раніше президент Петро Порошенко заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

Раніше ЕП повідомляла, що на Львівщині подали до суду через мораторій на продаж землі.

Нагадаємо, 22 серпня вступило в силу рішення Європейського суду, згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини.

Раніше повідомлялося, що близько 6,5 тисячі українців після смерті віддали безкоштовно державі землю.

Нагадаємо, за скасування мораторію на продаж землі виступають уже близько 1,5 тисячі організацій.

Громадську коаліцію за скасування мораторію на землю створено 21 червня 2018 року. Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Оксана Пирожок, ЕП