Комитет Гетманцева предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Комитет по вопросам финансов, налоговой и финансовой политики Верховной Рады предлагает отменить мораторий на документальные и фактические проверки бизнеса.

Об этом говорится в доработанном законопроекте с поправками в Налоговый кодекс 4101 из "бюджетного пакета".

При этом отмена моратория коснется не всех. Для налогоплательщиков с годовым доходом до 20 млн грн предлагается продлить мораторий до 1 июля 2021 года.

Среди прочих инициатив, предлагаемых законопроектом:

облагать налогом на транспорт автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат (в настоящее время - 375 минзарплат). снизить временную ставку НДС на ряд импортного оборудования и комплектующих до 14% (с 2021 по 2023 год). ежегодно с 2021 года повышать на 5 грн за тонну экологический налог на выбросы двуокиси углерода (СО2) – с 10 грн за тонну до 30 грн за тонну в 2024 году. повышение вдвое до 2029 года ставки экологического налога за скиды загрязняющих веществ в воду. сократить ставку акциза на отходы табачного сырья с усилением контроля за использованием оборудования и сырья для промышленного производства табачных изделий. расширить полномочия контролирующих органов относительно информации о банковских счетах налогоплательщиков. обязать компании по управлению активами подавать декларации по налогу на прибыль по каждому институту совместного инвестирования, активами которых они управляют, в частности не имеющих статуса юрлица.

При этом комитет сохранил индексацию ставок акциза на алкоголь, экологического налога и ренты с учетом инфляции, как это инициировало Министерство финансов.

Напоминаем:

Европейская бизнес ассоциация требует не допустить отмены моратория на проверки до окончания действия карантина, чтобы компании могли и дальше работать и искать возможности выстоять во время пандемии.

Читайте также: Повышение налогов и возобновление проверок: какие изменения готовит правительство в 2021 году

Экономическая правда