Гройсман розповів, доки буде діяти мораторій на продаж земель

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель буде діяти, доки парламент не прийме закон "Про обіг земель".

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду 12 грудня.

"Я так розумію, будуть баталії щодо продовження або непродовження мораторію на землю. Незалежно від того, буде він продовжений або не буде він продовжений, мораторій буде діяти. Доти, доки парламент не прийме закон "Про обіг земель", - сказав Гройсман.

"Я про це розповідаю, щоб ми подивились, як на цьому будуть усі піаритись", - зазначив він.

Нагадаємо, що незважаючи на рішення ЄСПЛ у справі "Зеленчук та Цицюра проти України", згідно з яким мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення визнаний таким, що порушує права людини, 1 листопада КСУ відмовився оцінювати конституційність мораторію.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявляв, що мораторій на землю не вписується в європейську систему України.

Раніше ЕП повідомляла, що близько 6,5 тисячі українців після смерті віддали безкоштовно державі землю, оскільки не змогли розпоряджатися нею за життя через мораторій на землю.

Кабінет міністрів доручив Мінагрополітики до кінця року подати законопроект "Про обіг земель сільськогосподарського призначення", який необхідний для скасування мораторію на продаж землі.

За скасування мораторію на купівлю-продаж землі виступають уже 42 організації, які об’єднують близько 1500 сільськогосподарських виробників, підприємств, банків, організацій та асоціацій.

Повний текст меморандуму та склад учасників коаліції читайте у статті на Економічній правді: Чому ми підписали меморандум за скасування мораторію на продаж землі

Підтримати ініціативу можна за посиланням.

Економічна правда