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Насиров: я продолжу работу в ГФС

Среда, 12 декабря 2018, 12:08
 

Роман Насиров, уволенный Кабмином с должности главы ГФС и восстановленный в должности судом, твердо настроен на возвращение на работу.

Об этом он сказал в разговоре с ЭП, говорится в статье Камбэк Насирова: кто сядет в кресло главы ГФС.

"Есть решение суда, обязательное к исполнению. Кстати, с принятием этого решения суд очень сильно затянул при неизвестных обстоятельствах. Я жду от Кабмина документального оформления судебного решения, то есть распоряжение Кабмина о восстановлении меня в должности и - продолжаю работу", - сказал Насиров.

Насиров уточнил, что вариант апелляции действительно возможен, и Кабмин может пойти по этому пути, но апелляция, утверждает он, не может остановить решение суда.

Напоминм, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Суд также приказал выплатить восстановленному в должности главы Государственной фискальной службы Роману Насиров компенсацию в 184 тысяч гривень.

Правительство будет оспаривать восстановление в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Что означает решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главного налоговика страны и какими могут быть его последствия, читайте в материале ЭП.

Экономическая правда

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ГФС Насыров

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