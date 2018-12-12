Камбэк Насирова: кто сядет в кресло главы ДФС

Что означает решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главного налоговика страны, и какими могут быть его последствия. (укр)

Листопад 2017 року. Відсторонений глава Державної фіскальної служби Роман Насіров заявляє, що продовжує залишатися керівником ДФС і планує вийти на роботу після того як суд скасує рішення Кабміну про його відсторонення "в силу незаконності".

Тоді в це складно було повірити. Судовий процес над Насіровим став найгучнішою подією минулого року, а сам він після подій з його затриманням в лікарні і доставленням до суду перетворився на учасника "реаліті-шоу", за яким слідкувала вся країна. За ті кілька днів Насіров став найвпізнаванішим головою податкової.

Здавалось, що після таких скандальних подій його шанси повернутися на посаду дорівнювали нулю.

Проте, минає рік і Насіров знову опиняється на перших шпальтах ЗМІ. Причина — рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, який поновив його на посаді голови ДФС.

Як це стало можливим, і чи може він повернутися у крісло головного податківця, пояснює ЕП.

Як все починалось

2 березня 2017 року у клінічній лікарні Державного управління справами "Феофанія" представники НАБУ вручили Роману Насірову підозру.

Голову ДФС звинувачували у тому, що він протягом 2015-2016 років давав вказівки територіальних органам відомства ухвалювати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу.

У справі фігурували такі компанії як ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Карпатнадраінвест", ТОВ "Надра Геоцентр", які правоохоронці пов’язували з народним депутатом Олександром Онищенком, який влітку 2016 року втік з країни.

Попри ажіотаж, який викликав судовий процес, Насіров тривалий час залишався саме відстороненим, а не звільненим. Останнє можна було зробити через рішення суду, але формальних підстав для цього не було через те, що вина очільника ДФС ще не була доведена.

Проте, Олександр Данилюк, який тоді очолював Міністерство фінансів знайшов інший шлях, як звільнити Насірова. Міністр вніс на Кабмін подання про звільнення Романа Насірова у січні 2018 року на підставі інформації про наявність у Насірова подвійного громадянства Британії.

Сам Насіров такі дії назвав незаконними, аргументуючи це тим, що підтвердження з британського посольства "ніхто не бачив", а звинувачення Данилюка безпідставні. Тоді ж Насіров написав на Данилюка заяву у Генпрокуратуру.

На початку 2018 року Кабінет міністрів таки звільнив Насірова з посади голови ДФС, призначивши в.о. глави відомства заступника голови ДФС Мирослава Продана.

Проте напередодні стало відомо про те, що Окружний адмінсуд Києва визнав протиправним розпорядження уряду про звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС.

В повідомленні суду зазначається, що таких підстав для звільнення Насірова як подвійне громадянство недостатньо.

Також суд ухвалив, що ДФС повинна заплатити Насірову 183,3 тисячі гривень "за час вимушеного прогулу" і компенсувати йому видатки зі сплати судового збору у розмірі 704 гривень.

Не перший кейс

Позиція уряду та антикорупційних органів зводиться до одного: офіційного рішення суду поки не бачили, тому без деталей.

"Уряд і ДФС готують апеляцію і будуть оскаржувати це рішення", — сказала ЕП міністр фінансів Оксана Маркарова.

Юридична частина історії — у віданні Мін’юсту. Відповідно до рішення суду і на вимогу виконавчої служби Кабмін повинен ухвалити акт про поновлення Насірова на посаді. Скільки часу може для цього знадобитися, поки що невідомо, але такого акту навряд чи варто чекати від Кабміну.

Представник прем'єра Володимира Гройсмана в парламенті Вадим Денисенко на своїй сторінці у Facebook написав, що уряд оскаржуватиме поновлення Насірова на посаді і подаватиме апеляцію. Рішення уряду про звільнення Насірова, за його словами, "абсолютно законне".

"Якщо Романа Насірова справді поновили на посаді, прокурори в наступному судовому засіданні подаватимуть клопотання в межах кримінально-процесуального кодексу про вжиття заходів для відсторонення від посади до вироку суду", — заявив голова САП Назар Холодницький.

Але поки, за його словами, в Антикорупційній прокуратурі не бачили рішення суду.

Довідково. Закон про держслужбу визначає 8 підстав для звільнення держслужбовця, а саме у разі втрати права на державну службу або його обмеження, через термін призначення на посаду, за ініціативою державного службовця або за угодою сторін. Серед підстав також обставини, що склалися незалежно від волі сторін, ініціатива органу, що призначив, незгода державного службовця залишатись на держслужбі через зміну її істотних умов (оплати праці, умов роботи), досягнення 65-річного віку та люстрація.

Сам Насіров твердо налаштований на продовження роботи в ДФС.

"Є рішення суду, обов’язкове до виконання. До речі, з прийняттям цього рішення суд дуже сильно затягнув з невідомих обставин. Я чекаю від Кабміну документального оформлення судового рішення, тобто розпорядження Кабміну про поновлення мене на посаді і — продовжую роботу", — сказав він у розмові з ЕП.

Насіров уточнив, що варіант апеляції справді можливий, і Кабмін може піти цим шляхом, але апеляція, стверджує він, не може зупинити рішення суду.

Рішення суду щодо поновлення Насірова — не перший такий випадок в історії кадрових перестановок як на держслужбі в цілому, так і в ДФС.

У 2015 році прем’єр-міністр Арсеній Яценюк ініціював звільнення тодішнього заступника Насірова з питань митного напрямку — Констянтина Лікарчука. Подання про звільнення було ініційоване на фоні жорсткого конфлікту між Лікарчуком та Насіровим за контроль над митницею. Градус конфлікту підвищували і наполягання Лікарчука вивести митницю з-під контролю ДФС.

Після звільнення Костянтин Лікарчук подав позов до Окружного адміністративного суду української столиці, в якому звинуватив Кабмін та ДФС у безпідставному звільненні з посади. Суд так само, як і у випадку з Насіровим, задовольнив його позов. Проте після рішення суду Лікарчук подав заяву про відставку.

Що далі

Відновлення Насірова в посаді ніяк не пов'язане з кримінальними справами проти нього, ініційованими НАБУ. Це рішення стосується виключно спору в рамках законодавства про державну службу та трудових відносин.

Чому Насірова поновили на посаді? Опитані ЕП юристи допускають, що звільнення справді могло відбутися з порушеннями.

"Після відкриття кримінального провадження слідчі органи мають право ініціювати перед судом питання про відсторонення підозрюваного від посади. Однак у випадку з Насіровим, вони цим правом не користувалися, це зробив Кабмін — але на іншій підставі", — зазначає керуючий партнер АБ "Радзієвсткий та партнери" Юрій Радзієвский. Як уже зазначалося, подання вніс Данилюк на підставі інформації про подвійне громадянство.

"Кабмін має право оскаржити рішення суду, однак за нормами Кодексу адміністративного судочинства, воно підлягає негайному виконанню", — пояснює Радзієвский.

За словами юриста, це і відрізняє його від інших справ, наприклад, коли йдеться про оскарження податкових штрафів. "У даному випадку апеляція не призупиняє рішення суду. Тобто Насіров має повне право вийти на роботу", — каже юрист.

За словами старшого партнера ЮФ "Ілляшев та Партнери" Романа Марченко, історія з Насіровим — показовий приклад кадрової зміни на держслужбі "за принципом політичної доцільності".

"Якщо звільнення відбулося з порушенням процедур, і суд ці порушення виявив, то у суду просто не було вибору і він мав ухвалити рішення про поновлення. Фактичне повернення Насірова на посаді навряд чи відбудеться на практиці, скоріш за все буде повторне відсторонення", — зазначає Марченко.

Крапку в цьому питанні, скоріше за все, пізніше поставить апеляційний та Верховний суд.

"Держава повинна слідкувати за дотриманням власних законів і тим більше сама іх не порушувати. Не можна жити тут за законом, а тут за гаслами", — додає Марченко.

Юрист вказує на ще одне можливе юридичне порушення. Так, подання про звільнення внесла неуповноважена особа — міністр фінансів, хоча згідно із положенням про ДФС вносити подання про звільнення повинен прем’єр-міністр за пропозицією міністра.

"Ситуація, коли провина у корупційних злочинах не доведена, а міністр фінансів вносить подання на звільнення, схожа на політичний мотив. З практики "Ілляшев та Партнери" в ЄСПЧ можу твердо сказати, що якщо ця справа дійде до Страсбургу подібні "політичні" мотиви точно не будуть схвально сприйняти суддями там", — резюмує юрист.

Що буде з ДФС

Вже майже півтора роки, з моменту відсторонення Насірова, ДФС залишається без повноцінного керівника.

Зараз в.о. голови Податкової виконує Олександр Власов. Його попередник Мирослав Продан написав заяву про звільнення за власним бажанням. САП підозрює Продана у незаконному збагаченні під час перебування на посаді в.о. очільника ДФС.

Тим часом міністр фінансів Оксана Маркарова готує нову концепцію реформи ДФС, яка передбачає розподіл митного та податкового напрямків. Після цього Маркарова планує оголосити конкурси на посади очільників кожного з напрямів.

"Проект концепції реформи ДФС готовий, зараз в обговоренні, і разом з постановою про початок процесу винесемо концепцію на затвердження Кабміну протягом місяця. Після затвердження на нові структури зможемо оголосити конкурси", — сказала ЕП Маркарова.

Проте історія з поновленням Насірова на посаді може негативно вплинути на бажання потенційних кандидатів взяти участь у конкурсі.