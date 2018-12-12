Насіров: я продовжу роботу в ДФС

Роман Насіров, звільнений Кабміном з посади голови ДФС і поновлений на посаді судом, твердо налаштований на повернення на роботу.

Про це він сказав у розмові з ЕП, йдеться у статті Камбек Насірова: хто сяде у крісло голови ДФС.

"Є рішення суду, обов’язкове до виконання. До речі, з прийняттям цього рішення суд дуже сильно затягнув з невідомих обставин. Я чекаю від Кабміну документального оформлення судового рішення, тобто розпорядження Кабміну про поновлення мене на посаді і — продовжую роботу", — сказав Насіров.

Насіров уточнив, що варіант апеляції справді можливий, і Кабмін може піти цим шляхом, але апеляція, стверджує він, не може зупинити рішення суду.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голову Державної фіскальної служби України Романа Насірова.

Суд також наказав виплатити поновленому на посаді голови Державної фіскальної служби Роману Насірову компенсацію у 184 тисячі гривень.

Уряд буде оскаржувати поновлення на посаді голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Що означає рішення суду про поновлення Романа Насірова на посаді головного податківця країни і якими можуть бути його наслідки, читайте у матеріалі ЕП.

Економічна правда