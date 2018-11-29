Гривня на межбанке вернулась ко вчерашнему уровню
29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,30 - 28,33 гривни;
Евро - 32,22 - 32,25 гривни;
Российский рубль - 0,4274 - 0,4283 гривни.
На черном рынке по состоянию на 18:10 курс доллара составил 28,29 - 28,35 гривни. Курс евро - 32,10 - 32,27.
Напомним, 28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.
29 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:05 установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни за доллар.
Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару на 29 ноября на уровне 28,39 гривни.
Экономическая правда
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