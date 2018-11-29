Гривня на межбанке вернулась ко вчерашнему уровню

29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,30 - 28,33 гривни;

Евро - 32,22 - 32,25 гривни;

Российский рубль - 0,4274 - 0,4283 гривни.

На черном рынке по состоянию на 18:10 курс доллара составил 28,29 - 28,35 гривни. Курс евро - 32,10 - 32,27.

Напомним, 28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

29 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:05 установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни за доллар.

Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару на 29 ноября на уровне 28,39 гривни.

Экономическая правда