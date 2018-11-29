Гривня на межбанке продолжает снижаться

29 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:05 установились на уровне 28,39 - 28,41 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,39 - 28,41 гривни;

Евро - 32,29 - 32,31 гривни;

Российский рубль - 0,4256 - 0,4262 гривни.

На черном рынке по состоянию на 11:05 курс доллара составил 28,37 - 28,49 гривни. Курс евро - 32,19 - 32,44.

Напомним, 28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 28,26 гривни.

Экономическая правда