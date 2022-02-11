Закрытие торгов: гривня ослабла к доллару и евро

фото нбу

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 – 28,16 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,04 – 28,16 гривни;

Евро – 31,93 – 31,95 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,90 – 28,13 гривни. Евро покупают за 31,73 гривни, продают за 32,10 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,90 – 28,13 гривни, евро – 31,73 – 32,10 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 10 копеек, установив его на 11 февраля на уровне 27,88 гривни.

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 – 27,91 гривни.

Экономическая правда