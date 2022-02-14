Курс гривни снова выше 28 за доллар

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Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 15 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 28,03 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 31,98 грн (на 11 февраля – 31,88 гривни).

Напоминаем:

11 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 – 28,16 гривни.

11 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,89 – 27,91 гривни.

Экономическая правда