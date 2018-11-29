Официальный курс: Нацбанк исправил ошибку, опустив гривню еще ниже
Национальный банк установил официальный курс гривны к доллару на 29 ноября на уровне 28,39 гривни.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
"В результате технического сбоя сегодня, 29 ноября, на официальном веб-сайте Национального банка было опубликовано неверное справочное значение официального курса гривни к доллару США, которое рассчитывается по состоянию на 12:00 каждого рабочего дня", - сообщил НБУ.
После исправления технической ошибки Нацбанк принес извинения за неудобства пользователям сайта и участникам финансового рынка.
Ранее сообщалось, что Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 28,26 гривни.
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