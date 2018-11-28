Гривня на міжбанку продовжила падіння

28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,30 - 28,33 гривні;

Євро - 31,90 - 31,93 гривні;

Російський рубль - 0,4194 - 0,4201 гривні.

На чорному ринку станом на 17:45 курс долара становив 28,41 - 28,55 гривні. Курс євро - 32,08 - 32,31.

Нагадаємо, Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 28 листопада на рівні 28,1 гривні.

28 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,24 - 28,26 гривні за долар.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12-28,15 гривні за долар.

Економічна правда