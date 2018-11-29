Гривня на міжбанку повернулася до вчорашнього рівня

29 листопада котирування гривні до долара на зкритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,30 - 28,33 гривні;

Євро - 32,22 - 32,25 гривні;

Російський рубль - 0,4274 - 0,4283 гривні.

На чорному ринку станом на 18:10 курс долара становив 28,29 - 28,35 гривні. Курс євро - 32,10 - 32,27.

Нагадаємо, 28 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,30 - 28,33 гривні за долар.

29 листопада котирування гривні до долара на міжбанку станом на 11:05 встановилися на рівні 28,39 - 28,41 гривні за долар.

Національний банк встановив офіційний курс гривні до долара на 29 листопада на рівні 28,39 гривні.

Економічна правда