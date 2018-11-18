Почти половина украинцев получают соцпомощь - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что около 44% украинцев получают государственную помощь.

"Примерно 44% людей получают те или иные виды государственной социальной помощи. Но мы должны понимать, что, согласно Конституции, Украина - государство социальное", - сказал министр в эфире Радио Свобода.

В частности, по его словам, в настоящее время 5 млн домохозяйств в Украине получают субсидии.

"Уже на сегодня около 5 млн домохозяйств субсидию получают. Еще миллион 900 тысяч - мы посмотрим, сколько из них придет, как они задекларируют свои доходы и так далее. То есть говорить о том, что кого-то лишили субсидии, оснований нет. Потому что кто-то еще просто не обратился", - сказал Рева.

Как отметил министр, немало тех, кто претендует на субсидию, не выдерживают проверки деклараций.

"923 тысячи домохозяйств из 6 млн 900 тысяч декларировали отсутствие доходов. А когда начинаются выборочные проверки, выясняется, что часть этих людей, конечно, не все, покупают дорогие автомобили, покупают квартиры, покупают дома", - рассказал он.

Как сообщалось, 19 октября генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко заявлял, что в Украине примерно две трети населения получают различные виды социальной помощи.

По его словам, сейчас в Украине зафиксировано почти 7 млн ​​домохозяйств, получающих жилищные субсидии.

Украинская правда