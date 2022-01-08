Безработные могут получить почти 100 тысяч на бизнес под 0% и при выполнении условий средства можно не возвращать

Министерство социальной политики запустило новую бюджетную программу "Рука помощи", с 1 января 2022 безработные малообеспеченные смогут получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, предлагается предоставлять беспроцентную финансовую помощь размером до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн). Которая может использоваться только для оплаты счетов на приобретение необходимого для основания собственного дела оборудования и материалов. Через три года предпринимательской деятельности помощь необходимо вернуть.

Однако возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно.

На реализацию этой программы в принятом Верховной Радой госбюджете на следующий год предусмотрено около 100 млн. грн.

Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-плане будущего дела.

"Разработать бизнес-план помогут работники центров занятости, которые будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное профессиональное обучение", - добавили в министерстве.

Напоминаем:

Пилотный проект этой программы был реализован Минсоцполитики в 2016-2019 гг. во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных общинах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей при поддержке Всемирного банка в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Помощь от государства на открытие собственного дела тогда получили более 230 участников пилотного проекта, из которых более 90% до сих пор успешно работают.