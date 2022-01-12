В правительстве объяснили условия получения кредитов под 0% для безработных

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Министерство социальной политики объяснило условия предоставления помощи малоимущим семьям для организации предпринимательской деятельности и получения экономической самостоятельности.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

С 1 января 2022 года безработные малообеспеченные могут получать финансовую помощь от государства для старта собственного бизнеса в рамках новой бюджетной программы, на реализацию которой в госбюджете на 2022 год предусмотрено около 100 млн грн.

Такая беспроцентная финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 грн) сможет использоваться только для оплаты счетов на приобретение оборудования и материалов, необходимых для открытия собственного дела.

"Сумма, которая возвращается государству, уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно", – отмечается в сообщении.

Напоминаем:

В июне 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении социальных гарантий отдельных категорий лиц".

Законом установлена помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи, предоставляемой в виде одноразовой беспроцентной возвратной финансовой помощи неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченной семьи для организации предпринимательской деятельности и выведения семьи из бедности.

Экономическая правда