Чи може РФ відключитися від глобального інтернету

Росія ще не готова повністю від'єднатися від всесвітньої мережі. Чому такий сценарій малоймовірний. Розбір.

На початку березня 2022 року в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що влада Росії планує 11 березня відключити свою країну від всесвітнього інтернету.

ЕП розбиралася, що передувало появі таких даних, які сценарії очікує російський сегмент інтернету та до яких наслідків вони призведуть.

Вам телеграма

Теоретично сьогодні Росія може капітулювати. Принаймні в кібернетичній війні, яку держава-агресор веде проти України понад п'ять років.

7 березня американська фінансова компанія Market Rebellion повідомила, що 11 березня Росія відключиться від всесвітньої мережі інтернет.

Спеціалісти компанії не вказують на обставини, які дозволили їм зробити такий висновок. За їх даними, з цієї дати росіянам будуть доступні лише ті сайти, сервери яких розташовані в державі-окупанті.

Russia will completely disconnect from the global internet on March 11 — Market Rebellion (@MarketRebels) March 6, 2022

За інформацією Market Rebellion, "у березні 2019 року Росія провела тести, під час яких відключилася від решти світу, але зберегла інтернет для своїх громадян".

Щоправда, у яких регіонах чи секторах влада диктатора Путіна три роки тому проводила тестове відключення, невідомо.

Оприлюднені американською компанією дані збіглися з появою телеграми Міністерства цифрового розвитку Росії, яку напередодні розіслали всім сайтам держави-окупанта.

У ній урядове відомство просило всіх до 11 березня перейти на використання російської системи доменних імен, відмовитися від іноземних хостингів та лічильників відвідуваності сайтів, а також посилити "парольну політику".

У телеграмі федеральним органам влади та суб'єктам РФ приписується перейти на використання DNS-серверів (система доменних імен, яка забезпечує зв'язок адреси сайту з його IP), що розташовані в Росії, видалити з шаблонів сторінок весь код JavaScript, що завантажується з іноземних ресурсів (банери, лічильники), у разі використання іноземного хостингу перейти на російський, переміститися в доменну зону ".ru" та ускладнити "парольну політику".

Агресор боїться кібератак

У Мінцифри РФ пояснили, що розіслали повідомлення через закордонні кібератаки, яким піддаються місцеві сайти. "Ми готуємося до різних сценаріїв, щоб забезпечити громадянам доступність російських ресурсів", – наголосили у відомстві.

Там також заявили про відсутність планів відключення Росії від світового інтернету. Утім, як показує багаторічний досвід, диктаторський режим, як правило, говорить одне, а робить зовсім інше.

"У Росії не планується відключення інтернету зсередини", – заявили в російському Мінцифри.

У розісланих російським сайтам документах міститься "набір найпростіших рекомендацій щодо кібергігієни, які допоможуть ефективніше організувати роботу із захисту ресурсів від шкідливого трафіку, зберегти роботу сервісів та контроль за доменними іменами".

Як відомо, після початку війни Росії проти України головні сайти країни-агресора піддалися безпрецедентній кібератаці. Зокрема, не працювали сайти "Роскомнадзору", президента РФ, уряду, парламенту, порталу державних послуг.

"Портал державних послуг зіткнувся з безпрецедентними кібератаками 26 лютого. Зафіксовано понад 50 DDoS-атак ємністю понад 1 терабайт", – констатувало підпорядковане окупантській владі агентство ТАСС.

Відповідальність за кібератаку взяла на себе міжнародна мережа "хактивістів" (спеціалістів з кібербезпеки) Anonymous.

У своєму зверненні її представники повідомили, що "поклали" сайти головних урядових установ РФ через те, що Путін погрожує країнам (у повідомленні йшла мова про Фінляндію та Швецію), які прагнуть вступити до НАТО.

"Суверенний інтернет" по-російськи

Незважаючи на заяви офіційних органів РФ про відсутність планів відключення країни від інтернету, підстав вважати, що це станеться, достатньо. Якщо не 11 березня, то пізніше.

Річ у тім, що 16-17 грудня 2019 року Росія провела навчання, під час яких окремі сегменти внутрішньої інтернет-мережі були тимчасово відключені від решти світу. Навчання проводилися відповідно до положень закону про "суверенний інтернет", який набув чинності 1 листопада 2019 року.

Документ зобов'язує операторів зв'язку встановлювати обладнання, яке їм надає "Роскомнадзор". З його допомогою відомство може централізовано керувати маршрутизацією трафіку в разі загрози для роботи "рунету".

За допомогою цього обладнання "Роскомнадзор" також фільтрує трафік і блокує доступ до ресурсів, включених до списку заборонених у Росії.

Окрім централізації контролю за російськими телекомунікаційними системами та примусу провайдерів інтернет-послуг підключати до своїх мереж обладнання для спостереження та блокування сайтів, влада розпорядилася створити безпрецедентний незалежний російський DNS.

У 2019 році багато хто припускав, що навчання із створення "суверенного інтернету" було підготовкою "рунету" до роботи в ізольованому режимі.

Одночасно з Росією до онлайн-ізоляції готувався Іран. У цьому напряму він зробив набагато рішучіший крок, ніж навіть Китай з його системою цензури та спостереження "Великий брандмауер".

На тлі чуток про те, що Путін готується оголосити воєнний стан, деякі західні експерти з галузі телекомунікацій вважають, що відключення "рунету" від всесвітньої мережі цілком імовірне.

Наскільки вони готові

На думку деяких російських ІТ-фахівців, кремлівська влада розглядає можливість відключення від світової мережі, бо вона боїться, що західні провайдери самі відключать Росію від всесвітньої мережі.

Так, 4 березня магістральний інтернет-оператор США Cogent відключив РФ від своїх ліній зв'язку.

Виконавчий директор Cogent Дейв Шеффер пояснив, що компанія не хотіла відсторонювати звичайних росіян від інтернету, але хоче перешкодити російському уряду використовувати мережі Cogent для здійснення кібератак або пропаганди, спрямованої проти України під час війни.

"Відключення всіх клієнтів у такій великій країні одним з магістральних провайдерів зв'язку не має прецедентів в історії інтернету", – зазначає Дуг Мадорі, аналітик компанії Kentik, яка моніторить мережі.

Дії Cogent критикували не тільки окупанти, а й західні країни. На думку останніх, обмеження доступу до всесвітньої мережі грає на руку вищому керівництву Росії.

Виконавчий директор російського Товариства захисту інтернету Михайло Клімарьов в інтерв'ю The Washington Post сказав, що він дуже боїться таких заходів.

"Якщо ви відключите інтернет для Росії, ви відріжете понад 140 мільйонів людей від правдивої інформації. Поки є інтернет, люди можуть дізнатися правду. Інтернету не стане – усі слухатимуть лише пропаганду", – зауважив він.

Хай там як, а в керівництві Росії найбільше переймаються питанням, що станеться з російською доменною зоною в разі повного відключення від зовнішнього світу.

У коментарі виданню Fortune російський експерт з кіберполітики Німецької ради з міжнародних відносин Олена Епіфанова сказала, що не вірить у перехід Росії винятково на власну систему доменних імен.

Згідно з планом Кремля на 2019 рік, російська DNS повинна була повністю запрацювати до початку 2021 року, але цього не сталося. Незважаючи на тести системи, вона досі не працездатна.

Питання автономної працездатності російської системи DNS є ключовим фактором стримування для тих у Росії, хто мріє відключити країну від зовнішнього інтернету. Якщо здійснити відключення за умови непрацездатної системи, це "погасить" російський сегмент всесвітньої мережі – жоден сайт, жоден онлайн-сервіс у Росії не працюватиме.

За словами Епіфанової, деякі російські інтернет-провайдери досі не підключили свої мережі до російського DNS, хоча їх уже штрафують за невиконання урядового розпорядження.

"Вони знають, що це (підключення власних мереж до російського DNS) може спричинити збої в інфраструктурі. Вони також знають, що ця система не готова на 100%", – пояснила Епіфанова.

У підсумку

Експерт вважає, що Росія ще не готова повністю від’єднатися від глобального інтернету.

"Уся російська економіка базується на глобальному інтернеті, це не Іран чи Китай. Якщо відключити, ми могли б очікувати серйозного колапсу російської економіки", – стверджує Епіфанова.

Головна інтернет-турбота Путіна – не дозволити росіянам бачити реальні новини з України та просувати його офіційну розповідь про "спецоперацію" Росії в Україні, додала вона.

У Росії є всі технічні можливості для ефективного точкового блокування незручних для влади інтернет-ресурсів. Отже, наразі в керівництва РФ немає технічної і мотиваційної бази для одностороннього відключення країни від інтернету.