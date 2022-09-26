SpaceX вивела на орбіту чергову групу супутників Starlink 

Ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту чергову партію з 52 супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це повідомила компанія SpaceX у Twitter.

"Виведення на орбіту 52 супутників Starlink підтверджено", – йдеться у повідомленні.

Falcon 9 launches 52 Starlink satellites to orbit pic.twitter.com/A4eGu4lmz0 September 25, 2022

Запуск було здійснено в суботу о 19:32 за часом Східного узбережжя США (02:32 в неділю за київським часом) з 40-го стартового комплексу космодрому на мисі Канаверал у Флориді.

Він став 62-м виведенням на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проєкту Starlink.

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Загалом SpaceX запустила вже понад 3,3 тис. інтернет-супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад три тисячі апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

Нагадуємо:

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що активує супутниковий інтернет-сервіс фірми Starlink у відповідь на твіт держсекретаря США Ентоні Блінкена про те, що Сполучені Штати вжили заходів "для просування свободи Інтернету та вільного потоку інформації" для іранців.

SpaceX Ілона Маска майже вдвічі знизила вартість місячної абонплати за користуванням послугою супутникового інтернету Starlink для українців.