Может ли РФ отключиться от глобального интернета

На початку березня 2022 року в західних ЗМІ з’явилася інформація про те, що влада Росії планує 11 березня відключити свою країну від всесвітнього інтернету.

ЕП розбиралася, що передувало появі таких даних, які сценарії очікує російський сегмент інтернету та до яких наслідків вони призведуть.

Теоретично сьогодні Росія може капітулювати. Принаймні в кібернетичній війні, яку держава-агресор веде проти України понад п'ять років.

7 березня американська фінансова компанія Market Rebellion повідомила, що 11 березня Росія відключиться від всесвітньої мережі інтернет.

Спеціалісти компанії не вказують на обставини, які дозволили їм зробити такий висновок. За їх даними, з цієї дати росіянам будуть доступні лише ті сайти, сервери яких розташовані в державі-окупанті.

Russia will completely disconnect from the global internet on March 11