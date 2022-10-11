Національна мережа та критична інфраструктура "Укртелекому" працюють

Станом на ранок вівторка, 11 жовтня, критична інфраструктура та національна мережа АТ "Укртелеком" працюють – послуги інтернету доступні у 84% населених пунктах, покритих мережею.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

"Послуги надаються у всіх областях, крім Луганської, Херсонської, а також частини Донецької та Запорізької областей. Інтернет-послуги доступні у 84% населених пунктів України, покритих мережею оператора", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що фахівці докладають усіх зусиль, щоб максимально швидко виконувати ремонтні роботи мережі та відновити надання послуг абонентам.

"При знеструмленні мережеве обладнання працює до повного розряду акумуляторних батарей або завдяки наявним автономним генераторам. Саме завдяки генераторам автономного електроживлення, що є на багатьох інтернет-вузлах "Укртелекому", ми можемо протягом досить тривалого часу постачати нашим абонентам послуги, незважаючи на відсутність електроживлення" , – додали в компанії.

Також оператор попередив абонентів, у яких можуть бути перебої у користуванні послугами через аварійні роботи на електромережах, про те, що після відновлення електроживлення необхідно буде перезавантажити обладнання та дочекатися встановлення з'єднання.

Критична інфраструктура та національна мережа "Укртелекому" працюють стабільно.

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Економічна правда