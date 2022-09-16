В Україні запрацює пілотний проєкт страхування інвестицій під час війни

Україна та Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) домовились про запуск пілотного проєкту страхування інвестицій під час бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначили в Мінекономіки, MIGA, що належить до групи Світового банку, готове запропонувати для України пілотний проєкт на суму 30 млн дол.

Спочатку планується взяти один інвестиційний проєкт і відпрацювати на ньому всі нюанси по наданню гарантій для іноземних інвесторів.

"У MIGA вже є такий інструмент, як Political Risk Insurance і в рамках цього інструменту є War Risk Insurance. Позитивним є те, що їх страхові продукти підходять для України, тобто не треба буде вигадувати щось нове з нуля", – розповів заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

За його словами, у наступному році суми на покриття будуть збільшені. Загальний портфель MIGA становить 24 млрд доларів.

Також передбачається, що після завершення структурування трастового фонду Світового банку, який буде призначений для відновлення України, Україна отримає 17 млрд дол на відновлення критичної інфраструктури і стимулювання економічного розвитку.

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Частка цієї сумі буде скерована саме на страхування ризиків інвесторів.

"Зараз ми почнемо з 30 млн доларів, а вже від того, як ми реалізуємо цей пілотний проект, буде залежати сума виділених коштів на наступний рік. Думаю, що сума може бути збільшена десь до 1 млрд доларів у 2023-му, або стати навіть більшою, якщо такий інструмент матиме попит серед інвесторів. При цьому обсяг страхового покриття становитиме не менше 90% від суми інвестиції", – додав заступник міністра Грибан.





