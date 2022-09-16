В Украине заработает пилотный проект страхования инвестиций во время войны

Украина и Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) договорились о запуске пилотного проекта страхования инвестиций в ходе боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отметили в Минэкономики, MIGA, принадлежащая группе Всемирного банка, готова предложить для Украины пилотный проект на сумму 30 млн дол.

Первоначально планируется взять один инвестиционный проект и отработать на нем все нюансы по предоставлению гарантий для иностранных инвесторов.

"У MIGA уже есть такой инструмент, как Political Risk Insurance и в рамках этого инструмента есть War Risk Insurance. Позитивно то, что их страховые продукты подходят для Украины, то есть не нужно будет придумывать что-то новое с нуля", – рассказал заместитель Министра экономики Украины Александр Грибан.

По его словам, в следующем году суммы на покрытие будут увеличены. Общий портфель MIGA составляет 24 миллиарда долларов.

Также предполагается, что после завершения структурирования трастового фонда Всемирного банка, который будет предназначен для восстановления Украины, Украина получит 17 млрд долл. на восстановление критической инфраструктуры и стимулирование экономического развития.

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Доля этой суммы будет направлена именно на страхование рисков инвесторов.

"Сейчас мы начнем с 30 млн. долларов, а уже от того, как мы реализуем этот пилотный проект, будет зависеть сумма выделенных средств на следующий год. Думаю, что сумма может быть увеличена где-то до 1 млрд долларов в 2023-м, или стать даже больше, если такой инструмент будет иметь спрос среди инвесторов. При этом объем страхового покрытия составит не менее 90% суммы инвестиции", – добавил замминистра Грибан.





