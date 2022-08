Латвійський PrivatBank передає свої активи Industra Bank

Регулятор дозволив латвійському PrivatBank передати частину компанії на користь конкурента Industra Bank.

Про це йдеться у повідомленні литовської Комісії ринку фінансів і капіталу, латвійського PrivatBank.

"Правління Комісії ринку фінансів і капіталу (КРФК) прийняло рішення уповноважити AS PrivatBank передати частину компанії кредитної установи AS PrivatBank до AS Industra Bank відповідно до договору про передачу компанії кредитної установи, укладеного обома сторонами", – йдеться у повідомленні.

Таким чином Industra Bank перейме від PrivatBank відносини з клієнтами, зокрема – управління рахунками фізичних і юридичних осіб, кредитним і лізинговим портфелями, депозитами, а також цінними паперами, якими володіє банк.

У рамках угоди Industra Bank стане наступником 5800 клієнтів, з яких 300 – юридичні особи, та 5500 – приватні особи. Обсяг кредитів, що переносяться в рамках угоди, формує приблизно 23 мільйони євро, у свою чергу обсяг вкладів перевищує 57 мільйонів євро.

PrivatBank, 46,5% акцій якого належить українському Приватбанку, працює в Латвії з 1992 року. Industra Bank працює в Латвії з 1994 року з пріоритетом на обслуговуванні малих і середніх підприємств Латвії.