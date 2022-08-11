Латвийский PrivatBank передает свои активы Industra Bank

Регулятор разрешил латвийскому PrivatBank передать часть компании в пользу конкурента Industra Bank.

Об этом говорится в сообщении литовской Комиссии рынка финансов и капитала, латвийского PrivatBank.

"Правление Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) приняло решение уполномочить AS PrivatBank передать часть компании кредитного учреждения AS PrivatBank в AS Industra Bank в соответствии с договором о передаче компании кредитного учреждения, заключенного обеими сторонами", - говорится в сообщении.

Таким образом, Industra Bank переймет от PrivatBank отношения с клиентами, в частности – управление счетами физических и юридических лиц, кредитным и лизинговым портфелями, депозитами, а также ценными бумагами, которыми владеет банк.

В рамках соглашения Industra Bank станет преемником 5800 клиентов, из которых 300 – юридические лица и 5500 – частные лица. Объем кредитов, переносимых в рамках сделки, формирует около 23 миллионов евро, в свою очередь объем вкладов превышает 57 миллионов евро.

PrivatBank, 46,5% акций которого принадлежит украинскому ПриватБанку, работает в Латвии с 1992 года. Industra Bank работает в Латвии с 1994 г. с приоритетом на обслуживании малых и средних предприятий Латвии.