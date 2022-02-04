Системи поливу працюють лише на чверті меліорованих земель – міністр

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У 2021 році системи зрошення працювали лише на 25% меліорованих сільськогосподарських угідь.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко під час онлайн-конференції, передає "Укрінформ".

Він повідомив, що загалом в Україні обліковується 5,47 млн га меліорованих земель. За словами міністра, наразі меліоративні системи в Україні зношені на понад 80%. Лещенко розповів, що обладнання цих систем морально застаріле, внаслідок чого подача води для зрошення потребує велику кількість електроенергії. Він зауважив, що це все призводить до дуже низького рівня продуктивності і потребує значних зусиль, щоб транспортувати воду.

"Якщо ми зараз не почнемо відновлювати меліорацію, то ми її втратимо назавжди", - сказав Лещенко.

Міністр нагадав, що у 2021 році робоча група при Мінагрополітики напрацювала концепцію управління та експлуатації меліоративної інфраструктури, яка передбачає, створення національного оператора для управління державними меліоративними системами, розробку дорожньої карти для передачі у концесію деяких об'єктів цих систем, запровадження державної підтримки для аграріїв, що використовують зрошення та інші заходи.

Нагадуємо:

Наприкінці травня 2021 року в Україні офіційно створено Державне агентство з меліорації та рибного господарства. Серед основних завдань з відновлення галузі відповідно до стратегії зрошення та дренажу до 2030 року Лещенко назвав, зокрема збереження та відтворення родючості ґрунтів, відновлення та збільшення площ зрошуваних земель та дренажних систем.

Кабінет Міністрів затвердив порядок надання державної підтримки товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, на позачерговому засіданні 11 жовтня 2021 року. Торік загальний обсяг безповоротної дотації для аграріїв за відповідною програмою становив 50 млн грн.

У січні 2022 року уряд схвалив надання державної підтримки сільгоспвиробникам, що використовують техніку вітчизняного виробництва та провадять сільськогосподарську діяльність із застосуванням гідротехнічної меліорації.