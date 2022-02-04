Системы полива работают только на четверти мелиорированных земель – министр

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В 2021 году системы орошения работали всего на 25% мелиорированных сельскохозяйственных угодий.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко в ходе онлайн-конференции, передает "Укринформ".

Он сообщил, что всего в Украине учитывается 5,47 млн га мелиорированных земель. По словам министра, в настоящее время мелиоративные системы в Украине изношены более чем на 80%. Лещенко рассказал, что оборудование этих систем морально устаревшее, в результате чего подача воды для орошения нуждается в большом количестве электроэнергии. Он отметил, что это приводит к очень низкому уровню производительности и требует значительных усилий, чтобы транспортировать воду.

"Если мы сейчас не начнем восстанавливать мелиорацию, мы ее потеряем навсегда", - сказал Лещенко.

Министр напомнил, что в 2021 году рабочая группа при Минагрополитики разработала концепцию управления и эксплуатации мелиоративной инфраструктуры, которая предусматривает создание национального оператора для управления государственными мелиоративными системами, разработку дорожной карты для передачи в концессию некоторых объектов этих систем, введение государственной поддержки для аграриев, использующих орошение и другие мероприятия.

Напоминаем:

В конце мая 2021 года в Украине официально создано Государственное агентство по мелиорации и рыбному хозяйству. Среди основных задач по восстановлению отрасли в соответствии со стратегией орошения и дренажа до 2030 года Лещенко назвал, в частности, сохранение и воспроизводство плодородия почвы, восстановление и увеличение площадей орошаемых земель и дренажных систем.

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, использующим мелиорированные земли, на внеочередном заседании 11 октября 2021 года. В прошлом году общий объем безвозвратной дотации для аграриев по соответствующей программе составил 50 млн грн.

В январе 2022 года правительство одобрило предоставление государственной поддержки сельхозпроизводителям, использующим технику отечественного производства и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность с применением гидротехнической мелиорации.