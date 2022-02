Окупація ЧАЕС може вважатися військовим злочином у разі втрат серед цивільних – віцепрем’єр

Захоплення російськими військами Чорнобильської атомної електростанції може вважатися військовим злочином згідно Женевської конвенції у разі втрат цивільного населення.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина.

Вона заявила, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії, що через окупацію Чорнобильської зони російською армією втрачено контроль над ядерними та радіаційними об'єктами. Це становить велику загрозу для всього континенту, додала вона.

On the situation at #Chornobyl_NPP

Ukraine has informed the International Atomic Energy Agency that due to the occupation of the #Chernobyl zone by #RussianArmy, control over nuclear and radiation facilities was lost. This constitutes a great threat to the whole continent.

