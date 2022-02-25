Окупація ЧАЕС може вважатися військовим злочином у разі втрат серед цивільних – віцепрем’єр

Захоплення російськими військами Чорнобильської атомної електростанції може вважатися військовим злочином згідно Женевської конвенції у разі втрат цивільного населення.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина.

Вона заявила, що Україна повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії, що через окупацію Чорнобильської зони російською армією втрачено контроль над ядерними та радіаційними об'єктами. Це становить велику загрозу для всього континенту, додала вона.

On the situation at #Chornobyl_NPP

Ukraine has informed the International Atomic Energy Agency that due to the occupation of the #Chernobyl zone by #RussianArmy, control over nuclear and radiation facilities was lost. This constitutes a great threat to the whole continent.

1/3 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 25, 2022

"Дії Росії прямо порушують статтю 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій. Атомні електростанції та інші об'єкти поблизу, навіть військові, не повинні піддаватися нападу, оскільки це може призвести до вивільнення небезпечних сил і подальших важких жертв", – йдеться у повідомленні.

За словами віцепрем’єрки, відповідно до пункту 5 статті 85 Протоколу ці порушення можуть розглядатися як військові злочини у разі тяжких втрат серед цивільного населення.