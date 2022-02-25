Оккупация ЧАЭС может считаться военным преступлением в случае потерь среди гражданских – вице-премьер

Захват русскими войсками Чернобыльской атомной электростанции может считаться военным преступлением согласно Женевской конвенции в случае утрат гражданского населения.

Об этом сообщила вице-премьер-министерка Ольга Стефанишина.

Она заявила, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что из-за оккупации Чернобыльской зоны российской армией утрачен контроль над ядерными и радиационными объектами. Это представляет большую угрозу всему континенту, добавила она.

On the situation at #Chornobyl_NPP

Ukraine has informed the International Atomic Energy Agency that due to the occupation of the #Chernobyl zone by #RussianArmy, control over nuclear and radiation facilities was lost. This constitutes a great threat to the whole continent.

1/3 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) February 25, 2022

"Действия России прямо нарушают статью 56 Дополнительного протокола 1977 года в Женевские конвенции. Атомные электростанции и другие объекты вблизи, даже военные, не должны подвергаться нападению, поскольку это может привести к освобождению опасных сил и последующих тяжелых жертв", – говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, согласно пункту 5 статьи 85 Протокола эти нарушения могут рассматриваться как военные преступления в случае тяжких потерь среди гражданского населения.