Оккупация ЧАЭС может считаться военным преступлением в случае потерь среди гражданских – вице-премьер

Захват русскими войсками Чернобыльской атомной электростанции может считаться военным преступлением согласно Женевской конвенции в случае утрат гражданского населения.

Об этом сообщила вице-премьер-министерка Ольга Стефанишина.

Она заявила, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что из-за оккупации Чернобыльской зоны российской армией утрачен контроль над ядерными и радиационными объектами. Это представляет большую угрозу всему континенту, добавила она.

On the situation at #Chornobyl_NPP

Ukraine has informed the International Atomic Energy Agency that due to the occupation of the #Chernobyl zone by #RussianArmy, control over nuclear and radiation facilities was lost. This constitutes a great threat to the whole continent.

1/3