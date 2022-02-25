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Укр / Рус

Оккупация ЧАЭС может считаться военным преступлением в случае потерь среди гражданских – вице-премьер

Пятница, 25 февраля 2022, 13:36

Захват русскими войсками Чернобыльской атомной электростанции может считаться военным преступлением согласно Женевской конвенции в случае утрат гражданского населения.

Об этом сообщила вице-премьер-министерка Ольга Стефанишина.

Она заявила, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии, что из-за оккупации Чернобыльской зоны российской армией утрачен контроль над ядерными и радиационными объектами. Это представляет большую угрозу всему континенту, добавила она.

"Действия России прямо нарушают статью 56 Дополнительного протокола 1977 года в Женевские конвенции. Атомные электростанции и другие объекты вблизи, даже военные, не должны подвергаться нападению, поскольку это может привести к освобождению опасных сил и последующих тяжелых жертв", – говорится в сообщении.

По словам вице-премьера, согласно пункту 5 статьи 85 Протокола эти нарушения могут рассматриваться как военные преступления в случае тяжких потерь среди гражданского населения.

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Экономическая правда
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