Huawei запускає власну операційну систему на зміну Android

Китайська Huawei 2 червня запустить власну операційну систему Harmony – через санкції США Google заборонили надавати технічну підтримку новим моделям телефонів компанії.

Про це повідомляє Reuters.

Використання власної операційної системи дозволить Huawei стати незалежною від Android, розробки Google. Внаслідок запроваджених США санкцій Google заборонено надавати техпідтримку для нових моделей Huawei. А також – доступ до сервісів для розробників Google Mobile Services, на чому базується більшість застосунків на Android.

Представлення нової HarmonyOS лише частково зможе пом’якшити наслідки санкцій 2019 року, що позбавили Huawei доступу до американських технологій. Колись найбільший виробник смартфонів у світі наразі розташовується на 6 місці з ринковою часткою 4% за підсумками першого кварталу.

Нагадуємо:

Техгігант Huawei втратив 41% продажів смартфонів після того, як США запровадили санкції на продукцію корпорації - у 2020 році вона була третьою у світі за обсягами продажів.

Економічна правда