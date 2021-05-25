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Huawei запускает собственную операционную систему на смену Android

Вторник, 25 мая 2021, 12:49
 

Китайская Huawei 2 июня запустит собственную операционную систему Harmony - из-за санкций США Google запретили оказывать техническую поддержку новым моделям телефонов компании.

Об этом сообщает Reuters.

Использование собственной операционной системы позволит Huawei стать независимой от Android, разработки Google. 

Вследствие введенных США санкций Google запрещено предоставлять техподдержку для новых моделей Huawei. А также - доступ к сервисам для разработчиков Google Mobile Services, на чем базируется большинство приложений на Android.

Представление новой HarmonyOS только частично сможет смягчить последствия санкций 2019 года, лишивших Huawei доступа к американским технологиям. Некогда крупнейший производитель смартфонов в мире сейчас располагается на 6 месте с рыночной долей 4% по итогам первого квартала.

Напоминаем:

Техгигант Huawei потерял 41% продаж смартфонов после того, как США ввели санкции на продукцию корпорации - в 2020 году она была третьей в мире по объемам продаж.

Экономическая правда

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