Перевезення вантажів з Китаю морем: бути чи не бути (рос)

Сегодня практически каждый украинец пользуется продукцией китайского производства. Товары из Поднебесной заказывают крупные и мелкие предприятия, а также частные лица.

Приобрести в Китае можно все, что угодно – от текстиля и одежды до комплектующих и бытовой техники.

При этом в непростых нынешних условиях карантина и экономической ситуации в стране в целом, у многих возникает вполне целесообразный вопрос – насколько можно доверять логистическим компаниям и каким способом лучше транспортировать посылки.

Морские перевозки: в чем популярность услуги?

Как утверждают пользователи подобного рода услуг, да и сами транспортные компании, грузоперевозки морем достаточно выгодные. Плюсы транспортировки посылок морем заключаются в следующем:

минимальный риск повреждения груза, в том числе хрупких предметов;

доступный ценовой диапазон (в один транзит возможно загрузить объемный груз за счет больших габаритов транспорта);

возможность доставлять как масштабные посылки, так и отдельные грузы весом до 30 кг;

доступ к любому порту Китая.

Учитывая экономию средств на доставке и безопасность транспортировки, такой минус, как длительность, не огорчает клиентов. Единственное "но" – морем нельзя транспортировать срочные продукты.

Период доставки составляет до 65 дней. Если потребитель планирует покупку заранее, он рассчитывает время, которое уйдет на перевозку, особенно это актуально для сезонных покупок.

Что нужно для максимального комфорта грузоперевозки морем

Для того чтобы со 100% вероятностью посылка дошла до заказчика, надежные транспортно-логистические компании проделывают целый ряд важных операций, а именно:

упаковка и проверка на соответствие заявленному описанию (при необходимости посылка может быть сборной);

оформление таможенных документов;

транспортировка со страховкой и гарантией сохранности посылки;

растаможка посылки в Украине;

доставка клиенту.

При этом транспортные компании, которые заявляют о высококачественном сервисе, поддерживают клиентов на всех этапах покупки, предоставляют возможность отслеживать посылки в личном кабинете на сайте. Аналогичным способом можно воспользоваться услугами консолидации и оформлять онлайн доставку в будущем при необходимости.

Как не ошибиться в выборе логистической компании

Услуги перевозки грузов из Поднебесной очень востребованы, соответственно, на украинском рынке появилось много новых логистических фирм. Заслуженной репутацией сегодня пользуется компания Meest China. Она предлагает полный комплекс услуг одновременно:

проверка товара на брак;

упаковка;

консолидация посылок;

страхование;

оформление всей сопроводительной документации;

перевозка;

доставка к месту назначения.

Профессионализм, опыт, ответственность, индивидуальный подход к каждому клиенту – плюсы, благодаря которым сегодня выбирают Meest China. Если вы уже оценили все преимущества услуги морские перевозки грузов из Китая, оформляйте доставку на сайте компании №1 в Украине https://meest.cn/ru/dostavka-morem-iz-kitaja быстро и без лишних хлопот!