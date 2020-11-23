Brexit: Британія і ЄС відновлюють переговори у віртуальному режимі

Британія і ЄС відновлюють у віртуальному режимі переговори з приводу угоди про майбутні відносини після закінчення перехідного періоду Brexit, розбіжності між сторонами зберігаються.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Переговірник Євросоюзу щодо Brexit Мішель Барньє заявив в понеділок, що в торгових переговорах зберігаються великі розбіжності, але обидві сторони наполегливо наполягають на укладанні угоди.

"Часу мало. Фундаментальні розбіжності все ще залишаються, але ми продовжуємо наполегливо працювати над угодою", - сказав він.

Як і в останні кілька тижнів, основна увага все ще приділяється розподілу квот на вилов риби та забезпеченню справедливої конкуренції для компаній, включаючи регулювання державної допомоги.

Очні переговори, припинені минулого тижня після того, як член делегації ЄС отримав позитивний результат на коронавірус, відновляться в Лондоні, "коли це буде безпечно". Поки переговори проходитимуть у віртуальному режимі.

Британська газета Sun повідомила у вихідні, що учасники переговорів розглядають пункт, який дозволить переглянути положення в угоді, яке стосується рибальства, через кілька років.

Дипломат ЄС підтвердив, що така ідея обговорюється, але додав, що Євросоюз наполягає на її прив'язці до всієї торговельної угоди, а це означає, що права на рибальство можуть бути переглянуті тільки разом з іншими торговими правилами.

Офіційний представник ЄС заявив, що щорічний перегляд квот на вилов риби є принциповим для блоку з 27 країн. Рибальство є особливо чутливим питанням для Франції.

Європейчька правда