SpaceX анонсувала черговий комерційний запуск Falcon 9

Бізнесмен Ігор Тинний: Фірташ не такий, як Коломойський. Він щось будував Про олігархів-циніків та олігархів-творців, відповідальність Зеленського за урізання "зелених" тарифів, бізнес із сім'єю Льовочкіних, а також про те, хто "ганяє" Тинного і хоче його покарати. (рос)

Міністр фінансів Сергій Марченко: У мене не було завдання бути міністром, "у якого немає грошей" Голова Мінфіну розповів ЕП, як він планує виводити країну з бюджетної кризи, де буде позичати кошти, як буде домовлятись з МВФ, та чому його кожного дня "звільнюють" депутати.