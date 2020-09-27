SpaceX анонсировала очередной коммерческий запуск Falcon 9
Воскресенье, 27 сентября 2020, 10:00
Ракета-носитель компании Илона Маска SpaceX Falcon 9 должен доставить на орбиту очередную партию исследовательских аппаратов.
Источник: SpaceX
Дословно: "Испытание статического запуска двигателей завершено. Предварительно Falcon 9 с GPS III Space Vehicle 04 стартует 29 сентября".
Что предшествовало: 18 сен SpaceX планировала осуществить запуск тринадцатый миссии Starlink с очередной партией интернет-спутников, но из-за плохой погоды в районе приземления первой степени Falcon 9 запуск до сих пор не состоялся.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua