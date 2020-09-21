У Британії хочуть заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року

Велика Британія готова ввести заборону на нові автомобілі на викопному паливі вже з 2030 року (замість 2040-го, як планувалось раніше), щоб прискорити поширення електромобілів на британських дорогах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Очікується, що уряд Бориса Джонсона оголосить про прискорення переходу на електромобілі цієї осені – це буде одним з напрямків нової енергетичної політики, спрямованої на запуск відновлення економіки після пандемії коронавірусу.

Уряд сподівався викласти свої плани вже на цьому тижні, згідно з джерелами в енергетичній і транспортній галузях, але оголошення буде відкладено ближче до кінця року через зосередженість на зростанні випадків коронавірусу.

Уряд раніше консультувався про плани перенести крайній термін продажу нових забруднюючих навколишнє середовище автомобілів з 2040 на 2035 рік. Тепер очікується, що він займе більш амбітну позицію після запевнень в тому, що інфраструктура Британії буде готова впоратися з переходом на електромобілі.

Рішення про припинення продажів нових бензинових і дизельних автомобілів до 2030 року поставило б Британію попереду Франції, яка планує так заборону з 2040 року і на один рівень з Німеччиною, Ірландією та Нідерландами. Норвегія введе заборону в 2025 році.

Європейська правда