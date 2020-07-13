Потяги Deutsche Bahn тимчасово стали пунктуальнішими

Потяги німецької залізничної компанії Deutsche Bahn (DB) стали набагато пунктуальнішими в часи епідемії коронавірусу.

Про це заявили в компанії, повідомляє Deutsche Welle.

У першій половині 2020 року в середньому 83,5% поїздів далекого сполучення Deutsche Bahn прибували вчасно, повідомили в компанії.

"Звісно, невелика кількість потягів під час коронакризи також сприяла значному зростанню пунктуальності", - уточнили у Deutsche Bahn.

Тим часом заповнюваність поїздів далеко сполучення відновлюється повільно і наразі становить близько 30 відсотків. У певні періоди під час кризи, коли діяли жорсткі обмеження в Німеччині, кількість пасажирів скорочувалася майже на 90%.

Водночас у Deutsche Bahn запевнили, що покращенню показника пунктуальності поїздів далекого сполучення також сприяло вдосконалення управління ремонтом колій та потягів, а також зменшення кількості неполадок інфраструктури.

У Deutsche Bahn зазначили, що востаннє їхні потяги далекого сполучення були такими ж пунктуальними за перші шість місяців року ще в 2008-му. Торік показник пунктуальності за той самий період становив 77,2%.

У Німеччині потяг вважається пунктуальним, якщо він прибув до пункту призначення з відставанням від розкладу не більш ніж на шість хвилин.

Нагадаємо, у 2019 році у Німеччині погодили виділення 86 мільярдів євро на реалізацію 10-літнього плану з покращення залізничної мережі Deutsche Bahn.

Потяги Deutsche Bahn часто критикують через запізнення. У минулому німкеня сплела шарф, аби продемонструвати запізнення поїздів, і його продали на eBay за 7550 євро.

Європейська правда