Поезда Deutsche Bahn временно стали пунктуальнее

Поезда немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn (DB) стали гораздо более пунктуальными во времена эпидемии коронавируса.

Об этом заявили в компании в воскресенье, 12 июля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

В первой половине 2020 году в среднем 83,5% поездов дальнего следования Deutsche Bahn прибывали вовремя, сообщили в компании.

"Конечно, небольшое количество поездов во время коронакризиса также способствовало значительному росту пунктуальности", - уточнили в Deutsche Bahn.

Между тем заполняемость поездов дальнего следования восстанавливается медленно и сейчас составляет около 30%. В определенные периоды во время кризиса, когда действовали жесткие ограничения в Германии, количество пассажиров сокращалась почти на 90%.

В то же время в Deutsche Bahn заверили, что улучшению показателя пунктуальности поездов дальнего следования также способствовало совершенствование управления ремонтом путей и поездов, а также уменьшение количества неполадок инфраструктуры.

В Deutsche Bahn отметили, что в последний раз их поезда дальнего следования были такими же пунктуальными за первые шесть месяцев года еще в 2008-м. В прошлом году показатель пунктуальности за тот же период составил 77,2%.

В Германии поезд считается пунктуальным, если он прибыл в пункт назначения с отставанием от расписания не больше чем на шесть минут.

Напомним, в 2019 году в Германии согласовали выделение 86 млрд евро на реализацию 10-летнего плана по улучшению железнодорожной сети Deutsche Bahn.

Поезда Deutsche Bahn часто критикуют за опоздания. В прошлом году немка связала шарф, чтобы продемонстрировать опоздания поездов, и его продали на eBay за 7550 евро.

Европейская правда