Німеччині знадобиться два роки, щоб відновити зростання економіки – центробанк

Центральний банк Німеччини заявив, що економіка країни значно скоротиться в цьому році, і, можливо, буде потрібно два роки, щоб заповнити втрачені позиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Найбільша економіка єврозони скоротиться на 7,1% в 2020 році на основі скоригованих календарних даних і на 6,8% відповідно до нескоригованих даних, заявив Бундесбанк у своїх дворічних прогнозах через кілька днів після того, як уряд погодив схему стимулювання на 130 мільярдів євро.

Прогнози Бундесбанку тепер в цілому відповідають прогнозам, представленим урядом і його радою економічних експертів, які обидва прогнозували падіння в діапазоні від 6% до 7%.

Велика частина економіки Німеччини була закрита протягом декількох місяців на тлі пандемії, обмеження наразі повільно знімаються.

У 2021 році скориговане зростання очікується на рівні 3,2%, а в 2022 році - на рівні 3,8%, додав Бундесбанк.

"Державні фінанси вносять значний внесок у стабілізацію", - сказав президент Бундесбанку Єнс Вайдман, - "Новий стимул цілком доречний в нинішній ситуації, і у мене є позитивна оцінка урядової програми економічного стимулювання".

Цифри Бундесбанку з'явилися на наступний день після того, як Європейський центральний банк знизив свої прогнози по єврозоні, передбачивши падіння ВВП на 8,7% в 2020 році в якості базового варіанта і падіння на 12,6% за найгіршого сценарію.

Європейська правда