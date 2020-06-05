Все разделы
Укр / Рус

Германии потребуется два года, чтобы восстановить рост экономики - центробанк

Пятница, 5 июня 2020, 11:29
 

Центральный банк Германии заявил, что экономика страны значительно сократится в этом году, и, возможно, потребуется два года, чтобы восполнить утраченные позиции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Крупнейшая экономика еврозоны сократится на 7,1% в 2020 году на основе скорректированных календарных данных и на 6,8% в соответствии с нескорректированными данными, заявил Бундесбанк в своих двухлетних прогнозах через несколько дней после того, как правительство согласовало схему стимулирования на 130 млрд евро.

Прогнозы Бундесбанка теперь в целом соответствуют прогнозам, представленным правительством и его советом экономических экспертов, оба прогнозировали падение в диапазоне от 6% до 7%.

Большая часть экономики Германии была закрыта в течение нескольких месяцев на фоне пандемии, ограничения пока медленно снимаются.

В 2021 году скорректированный рост ожидается на уровне 3,2%, а в 2022 году - на уровне 3,8%, добавил Бундесбанк.

"Государственные финансы вносят значительный вклад в стабилизацию", - сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдман - "Новый стимул вполне уместен в нынешней ситуации, и у меня есть положительная оценка правительственной программы экономического стимулирования".

Цифры Бундесбанка появились на следующий день после того, как Европейский центральный банк снизил свои прогнозы по еврозоне, предусмотрев падение ВВП на 8,7% в 2020 году в качестве базового варианта и падение на 12,6% при наихудшем сценарии.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Германия экономика

powered by lun.ua
Материалы по теме
Германия согласовала пакет спасения экономики в 130 миллиардов евро 4 июня 2020, 10:40
Lufthansa получит 9 млрд евро от правительства Германии, но отдаст часть слотов 31 мая 2020, 10:00
Разрешительная система в строительстве: Украина и лучшие мировые практики 26 мая 2020, 13:36
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!