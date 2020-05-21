Ціни на залізну руду зросли до максимуму за 7 місяців

Ціни на залізну руду зросли до максимуму за 7 місяцівЦіни на залізну руду зросли до максимуму за сім місяців на тлі різкого скорочення поставок з Бразилії в умовах пандемії коронавіруса та при поступовому збільшенні попиту в Китаї.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ф'ючерси на залізну руду з 62% вмістом заліза на Даляньскій сировинній біржі подорожчали на 10% до 759 юанів ($ 107) за тонну, що є максимумом з жовтня 2019 року.

Поставки залізної руди з Бразилії в травні впали майже на чверть через кризу, викликаного пандемією, яка в цій країні є однією з найважчих в світі, зазначає аналітик Macquarie Серафіно Капоферрі.

За його даними, Бразилія експортувала 15,27 млн т залізної руди за три тижні травня, що на 19,4 млн тонн менше, ніж роком раніше, при тому, що в травні минулого року поставки були вже нижче звичайних через аварію на дамбі Vale SA.

"Ситуація в Бразилії практично вийшла з-під контролю", - говорить Капоферрі. За його словами, місцеві шахти зазнають серйозних труднощів, оскільки вимагають більш активного використання людської праці, ніж, наприклад, австралійські.

Бразильська Vale, найбільший світовий виробник залізної руди, в квітні оголосила, що через пандемію її видобуток в цьому році буде приблизно на 40 млн тонн менше, ніж очікувалося, і складе 345-370 млн тонн.

Для порівняння: в 2019 році виробництво залізної руди в Бразилії в цілому склало 480 млн тонн, що відповідає приблизно 20% глобальної видобутку.

З початку квітня залізної руди подорожчала на 20%.

Підйом цін також показує, що відновлення економічної активності в Китаї набирає обертів після спаду в перші місяці поточного року через коронавірус, пише The Wall Street Journal.