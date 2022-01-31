Українське промвиробництво торік зросло на понад 1%

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Промислове виробництво в Україні зросло на 1,1% у 2021 році, проте з вересня майже щомісяця падало.

Про це повідомляє Держстат.

Проти показника грудня 2020 року, скоригований індекс промвиробництва цьогоріч скоротився на 1,4%. Впало виробництво й у порівнянні з минулим місяцем – відносно листопада індекс впав на 0,2%.

За 12 місяців 2021 року промвиробництво зросло на 1,1% у річному вимірі. Зокрема, це сталося завдяки добувній промисловості та розробленню кар’єрів(+0,9%), а також переробній галузі (+1,5%). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилося на 0,1% за рік.

Зауважимо, що базою порівняння є перший рік пандемії, коли промисловість значно потерпала від пандемічних обмежень. Так, промвиробництво у 2020 році скоротилося на 4,5%

У грудні у річному вимірі добувна промисловість скоротилася одразу на 0,7%, передусім через скорочення добування та металевих руд (-4,9%). Натомість видобування вугілля та нафти в Україні зросло.

Переробна промисловість зросла на 0,9%: з одного боку значно впало виробництво хімічних речовин (на 18,8%), а також фармацевтичної продукції, коксу та продуктів нафтоперероблення.

Натомість потужно зросло виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (+24%), машин та устаткування (+13,2%).

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилося на 8,3%.

Нагадуємо:

У листопаді промислове виробництво в Україні скоротилося у річному вимірі після приросту на 2,2% у жовтні.

Промислове виробництво в Україні вперше з березня показало падіння у вересні – на 0,9% у річному вимірі.

Економічна правда