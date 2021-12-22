Українське промвиробництво знову скоротилося у листопаді

У листопаді промислове виробництво в Україні скоротилося у річному вимірі після приросту у жовтні.

Про це йдеться у даних Держстату.

Проти показника листопада 2020 року, скоригований індекс промвиробництва цьогоріч скоротився на 0,2%. Впало виробництво й у порівнянні з минулим місяцем – відносно жовтня індекс впав на 0,5%.

За 11 місяців 2021 року промвиробництво зросло на 1,3% у річному вимірі.

Зокрема, це сталося завдяки добувній промисловості та розробленню кар’єрів(+1,1%), а також переробній галузі (+1,5%). Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря зросло на 0,9% за 11 місяців.

У листопаді у річному вимірі добувна промисловість зросла на 0,9%, передусім через скорочення добування вугілля (-0,7%) та металевих руд (-1,9%).

Переробна промисловість зросла на 1,8%: з одного боку значно впало виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції (-14,8%), а з іншого – стрімко зросло виробництво основних фармацевтичних препаратів (+14,2%) та автотранспортних засобів (+13%).

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря скоротилося на 6,4%.

Нагадуємо:

Промислове виробництво в Україні відновило зростання після вересня, у річному вимірі зросло на 2,2%.

Промислове виробництво в Україні вперше з березня показало падіння у вересні – на 0,9% у річному вимірі.

Економічна правда