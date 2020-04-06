До "антиколомойського" законопроєкту подали вже близько 6 тисяч правок

До так званого "антиколомойського" законопроєкту №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли вже близько 6 тисяч правок.

Про це повідомив у Facebook нардеп, перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Ну що, поки станом на зараз у нас вже біля 6000 правок в банківський закон і судячи по темпу, то фінальна цифра дотягне до 8000-8500 правок.

Цей об’єм тексту ще фізично важко звести, тож очікувати засідання Комітету раніше середи напевно не варто", - написав він.

У коментарях до свого посту Железняк додав, що понеділок 6 квітня - останній день для подачі правок.

За даними джерела ЕП, засідання комітету, на якому розглядатимуть "антиколомойський" законопроєкт, пройде в онлайн-режимі.

За інформацією ЕП, засідання комітету може пройти у середу-четвер, проте конкретних дат поки немає.

Читайте також: На кону допомога МВФ: чи вдасться Раді ухвалити "антиколомойський" закон

Нагадаємо:

30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, з приводу якого були суперечки.

Законопроєкт передбачає, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Україна може отримати від Міжнародного валютного фонду збільшене фінансування до 10 мільярдів доларів, яке буде включати в себе 5,5 мільярдів доларів по трирічній програмі та 4,5 мільярди допомоги для подолання коронавірусу, заявив співрозмовник ЕП в НБУ.

МВФ закликав для надання нової програми для України ухвалити закони щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи.

24 березня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді оновлений "антиколомойський" законопроєкт №3260 щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Згодом депутати Олександр Дубинський та Ігор Палиця, яких пов’язують з екс-власником Приватбанку Ігорем Коломойським, зареєстрували у парламенті два альтернативні проєкти (3260-1 и 3260-2) до "антиколомойського" законопроєкту.

Економічна правда