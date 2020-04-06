В "антиколомойский" законопроект внесли уже около 6 тысяч поправок
В так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности внесли уже около 6 тысяч поправок.
Об этом сообщил в Facebook нардеп, первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
"Ну что, пока по состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок в банковский закон и судя по темпу, то финальная цифра дотянет до 8000-8500 правок.
Этот объем текста еще физически трудно свести, поэтому ожидать заседания Комитета раньше среды, наверное, не стоит", - написал он.
В комментариях к своему посту Железняк добавил, что понедельник 6 апреля - последний день для подачи поправок.
По данным источника ЭП, заседание комитета, на котором будет рассматриваться "антиколомойский" законопроект, пройдет в онлайн-режиме.
По информации ЭП, заседание комитета может пройти в среду-четверг, однако конкретных дат пока нет.
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Напомним:
30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
Украина может получить от Международного валютного фонда увеличеное финансирование до 10 миллиардов долларов, которое будет включать в себя 5,5 миллиарда долларов трехлетней программы и 4,5 миллиарда помощи для преодоления коронавируса, сообщил собеседник ЭП в НБУ.
МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
24 марта Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде обновленный "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Позже депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица, которых связывают с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, зарегистрировали в парламенте два альтернативных проекта (3260-1 и 3260-2) к "антиколомойскому" законопроекту.
Экономическая правда
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