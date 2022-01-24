Депутатів просять відхилити законопроєкт про "20 тисяч євро повнолітнім"

getty images

Аналітичні центри просять народних депутатів не підтримувати законопроєкт про економічний паспорт, адже він несе низку економічних загроз.

Про це йдеться у публічному зверненні, що опублікував Центр економічної стратегії.

Аналітики зауважують, що значна частина ренти на користування надрами, з якої і планують виплачувати кошти повнолітнім, йде на фінансування суспільно важливих видатків. А саме, освіти, охорони здоров’я, допомоги малозабезпеченим родинам, видатків Пенсійного фонду тощо.

Відтак перенаправити її на інші цілі означає зменшити доступний фінансовий ресурс для покриття цих потреб.

Крім як перенаправити суспільно важливі видатки фінансувати фонд можливо шляхом збільшення бюджетного дефіциту. Передбачено, що фонд не зможе інвестувати кошти у жодні інвестиційні інструменти за винятком держоблігацій.

"Тобто Фонд по суті одразу повертатиме кошти бюджету. Це означає збільшення державного боргу країни, обслуговування якого лягатиме на плечі кожного наступного уряду, причому обсяг цих зобов’язань постійно зростатиме", – зазначають аналітики.

Вони зауважують, що фонди майбутніх поколінь вже реалізовані у країнах-експортерах нафти або газу, однак Україна перебуває зовсім у іншому становищі. Крім того, ніхто з них не інвестує кошти у власний суверенний борг, а натомість вкладають гроші переважно за кордон у фінансові інструменти, які приносять прибуток.

"Рішення про створення фонду – це щорічне нарощування боргу зараз задля отримання політичних дивідендів (популізму) сьогодні", – резюмують у ЦЕС.

Більше про те, хто отримає гроші, звідки їх візьмуть і чи вистачить грошей на програму читайте у статті Економічної правди: Покоління Зе: народжені при президентові Зеленському отримають по 20 тисяч євро. Як це буде?

Нагадуємо:

Верховна Рада винесе у четвер, 27 січня, на голосування у першому читанні чотири законопроєкти про економічний паспорт. Комітет раніше підтримав проєкт закону.

Пропонується, що повнолітні українці, що народилися з 1 січня 2019 року, отримають понад 620 тисяч грн кожен.

Крім того, що потрібно народитися найпізніше у 2019 році, необхідно виконати ще дві умови: мати українське громадянство та проживати на території України протягом останніх 5 років.

З бюджету гроші перераховуватимуть до Фонду майбутніх поколінь, який має почати накопичувати гроші з 2023 року. Він наповнюватиметься коштами, які держава отримує від рентної плати.

У владній команді очікують, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тисяч доларів в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

Економічна правда