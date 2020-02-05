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Зеленський заслухає звіт Кабміну 14 лютого

Середа, 5 лютого 2020, 13:35
 

Президент України Володимир Зеленський заслухає звіт Кабінету міністрів 14 лютого і після цього дасть повну оцінку роботі уряду.

Джерело: слова Зеленського під час відвідування Оболонського районного відділу Державної міграційної служби, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Звіт повністю буде 14 лютого, і тоді я зможу вам сказати своє остаточне враження. До 14 лютого є деякі речі, які вони повинні встигнути зробити".

Деталі: Зеленський уточнив, що наразі проводиться робота по кадровому посилення уряду, як за соціальною, так і за економічним напрямом: "Ми постійно проводимо зустрічі з різними фахівцями, економістами, юристами, що живуть як в Україні, так і з українцями, які працюють за кордоном. Я думаю, що за кілька тижнів ми закінчимо цей процес".

Українська правда

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Зеленський Кабмін

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